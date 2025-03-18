В Кремле призвали не называть разговор Путина с Трампом «новой Ялтой»

Называть предстоящий разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «новой Ялтой» неправильно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Нет, не справедливо. <…> Это сложная кропотливая работа, а все остальное — это уже домыслы», — подчеркнул он.

Песков добавил, что понимает эмоциональные ожидания от разговора Путина с Трампом, но это лишь один из разговоров в цепи налаживания контактов.

Ранее Трамп заявил, что переговоры об урегулировании на Украине достигли критической стадии, и назвал предстоящий разговор с Путиным крайне важным. Он заявил, что сосредоточен на подписании мирного соглашения между странами.

При этом издание Semafor накануне сообщило, что США могут даже признать российский статус Крыма в обмен на подписание соглашения.