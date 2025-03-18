Трамп заявил о критической стадии переговоров с Россией по конфликту на Украине

Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта достигли критической стадии, заявил президент США Дональд Трамп в своей речи в Кеннеди-центре. Разговор с главой России Владимиром Путиным американский лидер назвал крайне важным, отметило РИА «Новости» .

«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю: они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел», — заявил Трамп.

Глава США сообщил, что намерен сосредоточиться на подписании мирного соглашения. При этом Трамп отметил, что в неделю гибнет по две тысячи человек.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 18 марта во второй половине дня. Во время переговоров президенты сами определят дату встречи, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.