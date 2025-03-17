США захотели принять неожиданное решение по Крыму

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность признать Крым российским в обмен на мирное соглашение по Украине. Об этом сообщило издание Semafor со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.

По данным издания, американские чиновники также рассматривают возможность обращения в ООН, чтобы та последовала примеру Вашингтона. Semafor отмечает, что подобная просьба совместила бы позиции Трампа и президента России Владимира Путина по данной теме.

Президент США пока не принял окончательного решения. Вариант с признанием Крыма российским является лишь одним из обсуждаемых сценариев в ходе подготовки к переговорам Трампа Путиным, которые состоятся во вторник. В числе возможных предложений — соглашение о 30-дневном перемирии.

Ранее Трамп заявил журналистам, что стороны уже затронули вопрос о разделе «определенных активов» Украины. Кроме того, представители команды американского президента открыто говорили о необходимости Украины пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.

В редакции Semafor отметили, что официальное признание США Крыма вызовет, вероятно, колоссальное сопротивление со стороны как Евросоюза, так и Украины.

Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут, как ожидается, телефонные переговоры. В ходе разговора стороны обсудят и вопрос Украины. В преддверии беседы двух лидеров Белый дом заявил о близком завершении украинского конфликта.