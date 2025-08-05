В Кремле предупредили, что у России больше нет ограничений по РСМД

Россия больше не считает себя связанной какими-либо ограничениями по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и вправе принимать соответствующие меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС .

«У России больше нет никаких ограничений на этот счет», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Министерство иностранных дел объявило, что Россия официально отказывается от самоограничений по размещению РСМД. В ведомстве объяснили решение действиями Запада, которые, по оценке Москвы, создают прямую угрозу безопасности страны.

В МИД указали на исчезновение условий, при которых сохранялся односторонний мораторий.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Россия может разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатском регионе в ответ на действия со стороны Белого дома.