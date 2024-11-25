Рябков допустил развертывание РСМД в Азиатском регионе

Россия может развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Азиатском регионе в ответ на действия со стороны Белого дома. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».
Возможность размещения РСМД рассматривают в случае, если в Азиатском регионе появятся американские ракеты, подчеркнул он.
Ранее дипломат рассказал, что разработку «Орешник» испытали в боевых условиях для остановки эскалации конфликта. Баллистический снаряд выпустили, чтобы Запад прекратил поддерживать Украину, добавил он. По его словам, президент Владимир Путин выступил с речью, которая стала важным сигналом для западных стран.
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