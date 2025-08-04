Россия отказалась считать себя связанной мораторием на РСМД

Россия больше не соблюдает мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Инициативы Москвы по поддержанию сдержанности не встретили отклика со стороны США и их союзников. Об этом заявили в пресс-службе МИД.

«Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений», — заявили в дипведомстве.

Россия больше не придерживается ранее установленных самоограничений. Решения по конкретным мерам реагирования будут принимать в России на основе анализа, который проведут разные ведомства. Они оценят, сколько американских и западных ракет средней и меньшей дальности разместят на земле. Также учтут, как развивается международная безопасность и стратегическая стабильность.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия может разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатском регионе в ответ на действия со стороны Белого дома.