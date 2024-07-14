В Кремле намерены пристально следить за тем, как будут проходить президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил в своем Telegram-канале .

По словам Пескова, Москва планирует наблюдать, кто в итоге примет участие в гонке за президентское кресло и кто одержит победу.

«И сможет ли он стать президентом, если он победит. Сейчас там все это тоже не гарантировано. Будем очень внимательно наблюдать», — отметил представитель Кремля.

На днях директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны лгут о якобы вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил, что в 2020 году уже была похожая же ситуация.