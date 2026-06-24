В Кремле ответили на вопрос о переносе выборов в Госдуму

Песков: перенос выборов в Госдуму не обсуждается

Перенос сроков проведения выборов в Госдуму не обсуждается, к ним идет планомерная подготовка. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что проведение выборов запланировано в соответствии с указом главы государства.

«Нет. Идет подготовка к выборам», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламента пройдет с 18 по 20 сентября. Также 20 сентября выберут глав 11 регионов, из которых восемь — напрямую, а троих — через местную Думу.

В мае член ЦИК Алена Булгакова отмечала, что заявки на дистанционное электронное голосование подали 34 региона.

Председатель избирательной комисии Элла Памфилова рассказала, что на выборах отдать свой голос впервые смогут более 1,6 миллиона молодых россиян.