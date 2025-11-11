В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: запроса на телефонный разговор Путина и Трампа не было

Запроса на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не было запросов на разговоры», — сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля также сообщил, что работа по определению целесообразности проведения ядерных испытаний в России продолжается. Он отметил, что поручение президента выполняется в установленном порядке, однако новых решений по этой теме на данный момент нет.

Дональд Трамп ранее заявлял, что не исключает возобновления испытаний ядерного оружия, поскольку, по его словам, другие страны уже это делают.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что поручение Путина о ядерных испытаниях, которое он озвучил на заседании Совбеза, находится в работе.