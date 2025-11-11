США до сих пор не объяснили свою позицию по ядерным испытаниям

Песков: от США не поступало объяснений по поводу ядерных испытаний

Россия до сих пор не получила от США каких-либо разъяснений по вопросу проведения ядерных испытаний. на это в беседе с РИА «Новости» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никаких объяснений со стороны наших американских визави на этот счет не поступало», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возобновление испытаний ядерного оружия, поскольку, по его словам, другие страны уже это делают.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в Белом доме точно не понимают, что именно имел в виду Трамп, говоря подобные вещи. Поручение президента Владимира Путина о ядерных испытаниях, которое он озвучил на заседании Совбеза, находится в работе.