Лавров сообщил о работе над поручением Путина по ядерным испытаниям

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что поручение президента Владимира Путина о начале подготовки к ядерным испытаниям уже находится в работе. Его процитировало РИА «Новости» .

«Что касается поручения президента Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе», — сказал глава дипведомства.

Лавров добавил, что общественности о результатах такой работы объявят позже.

Ранее глава государства провел заседание Совбеза России. На совещании министр обороны Андрей Белоусов заявил о целесообразности начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Путин поручил собрать информацию и проанализировать ее на площадке Совбеза России, а затем внести предложения.

Лавров также высказался по поводу комментариев представителей Вашингтона на эту тему. По его словам, в них отсутствует единое понимание, что имел в виду президент США Дональд Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний.