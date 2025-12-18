В Кремле ответили на вопрос о дате послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин еще не озвучивал сроки своего послания Федеральному собранию, поэтому точную дату не утверждали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «России 24».

«Пока президент не определился с точными сроками. Как только это произойдет, мы вас проинформируем», — сказал он.

Песков также прокомментировал подготовку к ежегодной прямой линии с президентом, которая состоится в пятницу, 19 декабря.По его словам, по количеству обращений лидируют темы социального обеспечения и вопросы, которые затрагивают участников спецоперации.

Представитель Кремля добавил, если в прошлом году первое место занимали вопросы здравоохранения, то на сегодняшний день эта тема не вошла даже в пятерку самых частых. По данным на 18 декабря, общее число вопросов и обращений достигло 2 057 319. Эта цифра продолжает постоянно расти.