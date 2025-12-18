Количество вопросов и обращений на прямой эфир с Путиным превысило два миллиона

Более двух миллионов вопросов и обращений поступило в программу «Итоги года с Владимиром Путиным. Об этом говорится в репортаже корреспондентов телеканала «Россия 24» .

На момент написания материала общее число вопросов и обращений составило 2 057 319. Это число продолжает постоянно увеличиваться.

В пресс-службе Кремля уточнили, что, по данным на 12:00 четверга, 18 декабря, поступило 918 тысяч звонков и 394 тысячи вопросов через мессенджер MAX, 328 тысяч СМС-сообщений, 238 тысяч обращений через соцсети, 83 тысячи вопросов через сайт, 67 тысяч ММС-сообщений и 25 тысяч вопросов через специальное приложение.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в ближайшую пятницу, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени.

Сбор вопросов и обращений для главы государства открыли 4 декабря и продлили до окончания прямого эфира.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент готовится к выступлению, изучая статистику и справочную информацию из правительственных ведомств.

Он добавил, что также Путин получает всю необходимую информацию для подготовки ответов на вопросы россиян.

Песков напомнил, что в этом году прямую линию совместят с форматом ежегодной пресс-конференции.