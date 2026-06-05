В Кремле ответили на планы Макрона поговорить с Путиным

Песков: телефонного разговора Путина с Макроном в планах пока нет

Телефонного разговора между лидерами России и Франции в планах президента Владимира Путина пока нет. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В планах телефонного разговора нет. Путин сказал, что любой желающий может ему позвонить», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

В Кремле напомнили, что французский лидер Эммануэль Макрон продолжает говорить о планах провести беседу, но пока никаких звонков не было.

В конце мая Макрон позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко впервые за долгое время. Они обсудили региональные проблемы и взаимоотношения между государствами.

Позже белорусский лидер добавил, что с французским коллегой они разговаривали об Украине, переговорах республики с Соединенными Штатами, а также о других вопросах международных отношений.