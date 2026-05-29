Лукашенко обсудил с Макроном Украину и переговоры Белоруссии с США

Лидер Белоруссии сообщил, что обсуждал Украину, а также белорусско-американские переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил канал СТВ .

Президент республики подтвердил, что во время дискуссии стороны подняли множество сопутствующих тем.

«И о переговорах Соединенных Штатов Америки с нами, вскользь затронули этот вопрос», — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что финальной темой переговора стала Украина.

Ранее глава республики обратил внимание, что создание Евразийского экономического союза сделало все страны-участницы сильнее. Во время заседания он напомнил об амбициозных целях, которые ставились перед объединением, а также о компромиссах, на которые пошли государства.

Саммит стартовал в Астане 29 мая, в нем приняли участие делегации России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели — Узбекистан, Куба и Иран.