Макрон впервые за долгое время позвонил Лукашенко

Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. О том, что обсуждали два лидера, сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности», — указали в администрации главы государства.

В пресс-службе уточнили, что инициатором разговора была французская сторона.

Ранее Лукашенко назвал европейских лидеров, в том числе и Макрона, временщиками, которые не думают о благе своего народа.

«Пришли, схватили и ушли — вот основа их политики», — заявил белорусский лидер.

Такой же эпитет достался и президенту США Дональду Трампу. По мнению Лукашенко, европейским главам государств следует многому поучиться у России и Белоруссии.

Макрон в конце апреля во время выступления перед учащимися франко-кипрской школы в Никосии заявил, что после окончания президентского срока может уйти из политики.