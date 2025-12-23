Роскошная жизнь Асада в Москве: NYT узнала детали о положении экс-президента Сирии в России

Семья экс-президента Сирии Башара Асада после его свержения ведет роскошную жизнь в Москве. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на других родственников и коллег бывшего сирийского лидера.

Однажды Асада заметили за ужином в ресторане Sixty на 62-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити, который обычно посещают «члены российской элиты и зарубежные знаменитости». Одним из вип-гостей оказался экс-президент Сирии.

Сначала Асады жили в отеле Four Seasons — стоимость аренды апартаментов там достигает 13 тысяч долларов в неделю. Затем семья перебралась в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация», после — в дом на Рублевке.

«Башар живет полной жизнью, как будто ничего не произошло», — заявил бывший коллега Асада.

Ранее газета The Guardian сообщила, что жену экс-президента Сирии вылечили от лейкемии в России благодаря экспериментальной терапии.