В Кремле опровергли сообщения о встрече Путина и Дурова

Песков: Путин и Дуров никогда не встречались

Президент России Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров никогда не встречались. На это указал в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

«Нет, насколько мне известно, никогда», — ответил Песков на вопрос о якобы имевшей место встрече главы государства с предпринимателем.

Также пресс-секретарь президента указал на отсутствие каких-либо договоренностей между Дуровым и Кремлем.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французская прокуратура заявила, что основатель мессенджера Telegram стал подозреваемым в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть задержание Дурова политическим преследованием.

Официальные обвинения предпринимателю до сих пор не предъявили. В среду вечером Дурова отпустили под залог в размере пять миллионов евро.