Захарова оценила высказывания Макрона по делу Дурова

Захарова: Макрон в случае с Дуровым сам попадет под обвинения в преследованиях

Фото: РИА «Новости»

Президенту Франции Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала выступление французского лидера в Белграде, где Макрон заявил, что все произошедшее с Дуровым нельзя считать политическим преследованием.

По словам президента, это юридическое разбирательство. Захарова предупредила политика о последствиях этой кампании.

«Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: „Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?“. Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы», — сказала она.

Кроме Telegram власти Франции давили на администрацию видеохостинга Rumble. Ее владельцу Крису Павловски пришлось уехать из страны.

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