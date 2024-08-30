Захарова оценила высказывания Макрона по делу Дурова

Захарова: Макрон в случае с Дуровым сам попадет под обвинения в преследованиях

Президенту Франции Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале .

Она прокомментировала выступление французского лидера в Белграде, где Макрон заявил, что все произошедшее с Дуровым нельзя считать политическим преследованием.

По словам президента, это юридическое разбирательство. Захарова предупредила политика о последствиях этой кампании.

«Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: „Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?“. Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы», — сказала она.

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