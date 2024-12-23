Обсуждений по организации встречи Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока никаких реальных импульсов не было», — указал представитель Кремля.
В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин заявил, что готов встретиться с избранным президентом США. По словам президента, они не беседовали более четырех лет, но он готов к разговору с Трампом в любое время.
Ранее избранный президент США сказал, что будет ждать встречи с российским коллегой. Трампу также посоветовали выработать цельную политику в отношении России, а не просто стратегию в урегулировании российского-украинского конфликта.
В Кремле не увидели реальных импульсов для встречи Путина и Трампа
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