Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по решению украинского конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он сообщил, что готов обсудить урегулирование конфликта на Украине во время выступления на конференции Turning Point USA.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец [конфликту]», — сказал политик.

Трамп назвал конфликт на Украине «ужасным». Политик напомнил, что если бы он был на посту президента США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта не было.

Ранее республиканец заявил, что российский лидер должен начать действия, направленные на урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем.

В ходе прямой линии 19 декабря Путин выразил готовность встретиться с избранным президентом США, с которым не разговаривал более четырех лет. Российский лидер отметил, что готов к разговору с Трампом в любое время.