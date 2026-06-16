В Кремле не назвали сроки приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию

В Кремле пока не располагают точными датами приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Вы знаете, американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут прилететь в Москву», — пояснил Песков.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласовали визит американских переговорщиков в ближайшее время. Однако конкретные сроки пока не определены.

Глава МИД Сергей Лавров раскрыл, что во время предстоящего визита ожидает от делегации Соединенных Штатов сообщения о выполнении договоренностей на Аляске.