В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом уже на этой неделе. Возможность этого допустил на брифинге в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию после его поездки в Израиль 1 августа. Затем он объявил, что поездка планировалась 6 или 7 августа, подчеркнув, что российская сторона сама выразила заинтересованность во встрече.

Уиткофф ранее уже четырежды бывал в России и встречался с Путиным — 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. Новый визит спецпосланника может состояться за день-два до установленного Трампом срока для достижения прогресса по Украине — до 8 августа.

В случае провала переговоров американский лидер пригрозил ввести вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, хотя и допустил, что такие меры могут не повлиять на Москву.