США поставили дедлайн по достижению мира на Украине

Постпред США при ООН Келли: Трамп хочет добиться мира на Украине к 8 августа

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение к 8 августа. Об этом заявил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности ООН, сообщило Reuters .

«Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», — сказал он.

Келли напомнил, что американский лидер четко обозначил срок для конфликтующих сторон для соглашения о прекращении огня и готов к дополнительным мерам для обеспечения мира.

Несколько дней назад Трамп объявил десятидневный отсчет крайнего срока для урегулирования конфликта на Украине, в противном случае Россию ждут импортные пошлины.

В Кремле заявили, что ультиматум республиканца приняли к сведению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская экономика выработала к санкциям определенный иммунитет.