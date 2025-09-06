В Кремле назвали врагами компании, финансирующие ВСУ

Иностранные компании, которые поддерживали ВСУ, стали врагами России. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия готова вести уважительный диалог с брендами, которые при уходе соблюдали все обязательства. Тем же, кто поступил нечестно, придется заплатить высокую цену за возвращение.

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — подчеркнул представитель Кремля.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Форум организует Фонд Росконгресс.

Ранее Песков исключил продажу энергоресурсов в убыток России. Национальные интересы в соглашении по проекту «Сила Сибири — 2» будут соблюдаться. Путин на пресс-конференции после визита в Пекин сообщил о договоренности с Китаем по ключевым аспектам строительства газопровода «Сила Сибири — 2».