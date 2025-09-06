Песков исключил продажу энергоресурсов в убыток России

Песков: Россия никогда не будет продавать энергоресурсы по невыгодным ценам

Россия не станет продавать свои энергоресурсы по невыгодным ценам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

«Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», — сказал Песков, отвечая на вопрос о соблюдении национальных интересов в соглашении по проекту «Сила Сибири — 2».

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что цены на голубое топливо по новому газопроводу «Сила Сибири — 2» рассчитают по рыночной формуле. Он объяснил, что формула одна и та же, но ее составляющие отличаются в разных регионах мира.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин заявил, что Россия и Китай договорились по ключевым вопросам строительства газопровода «Сила Сибири — 2».