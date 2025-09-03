Путин заявил, что Россия и КНР нашли консенсус по «Силе Сибири 2»

Россия и Китай договорились по ключевым вопросам строительства газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин.

«Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с партнерами нашими обсуждали это давно», — сказал глава российского государства.

По его словам, переговоры велись на протяжении многих лет, и в ходе визита удалось выйти на принципиальные договоренности.

Путин также отметил, что Китай остается локомотивом мировой экономики, а у России есть все возможности для расширения поставок энергоресурсов в эту страну.

Президент 31 августа — 3 сентября работал в Китае. Он принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. В Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, а также отдельная встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Завершением визита стал масштабный парад 3 сентября, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, где российский лидер присутствовал в качестве главного гостя.