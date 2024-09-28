В Кремле назвали корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом
Песков назвал корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом противникам
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал изменение ядерной доктрины зеркальным ответом противникам России. Такой комментарий он дал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы строим свое понимание о подходах наших визави, или наших партнеров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное „зеркало“ той позиции, которую они занимают», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что от любой страны, которая будет планировать превентивный удар по России, «останется просто мокрое место».
В июне министр обороны Германии Борис Писториус призвал быть готовыми к войне против РФ после 2029 года из-за якобы угрозы нападения на одну из стран НАТО.