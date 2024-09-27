«Останется просто мокрое место». Медведев предупредил страны, угрожающие России

Страны, планирующие превентивный удар по России, прекратят свое существование. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Видео он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» .

«В случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют. <...> От них останется просто мокрое место!» — заявил политик.

Он добавил, что пятая статья Вашингтонского договора может и сработать, но угрожавшего государства уже не будет.

Указанная статья подразумевает, что если происходит нападение на одну из стран НАТО, то все остальные члены альянса приходят ей на помощь.

Ранее Медведев назвал обновление российской ядерной доктрины событием, которого ждали. Он выразил надежду, что такая мера остудит пыл здравомыслящих противников России.