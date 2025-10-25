В Кремле напомнили об уважительности Путина к другим главам государств

Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым

Президент России Владимир Путин уважительно относится к коллегам и даже самого жалкого главу государства никогда не называл таковым. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера признался, что Путин является для него абсолютно непревзойденным авторитетом в плане правил приличия.

«Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — подчеркнул Песков, комментируя особенности политической сатиры в США.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин не всегда по-доброму, но уважительно говорит о таких руководителях стран.

Американский журналист Боб Вудворд писал в своей книге, что после начала спецоперации на Украине во время общения с советниками бывший президент США Джо Байден назвал Владимира Путина злом. Также ранее экс-кандидат на пост президента США Камала Харрис публично окрестила президента России диктатором.