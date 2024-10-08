Байден жестко оскорблял Путина в беседах с советниками

Известный американский журналист-расследователь Боб Вудворд (Роберт Апшер Вудворд) рассказал, как президент США Джо Байден называл мировых лидеров в личных беседах. Об этом он написал в своей книге «Война», сообщил CNN.

После начала спецоперации во время общения с американскими чиновниками Байден назвал президента России Владимира Путина «злом», а кандидата в президенты США Дональда Трампа — «гребаным уродом».

«Этот чертов Путин. Мы имеем дело с воплощением зла», — привел журналист слова американского лидера.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «плохим парнем».

Ранее Байден также жестко высказался в адрес Путина во время речи об экологическом кризисе. Американский лидер заявил, что президент России заставляет «беспокоиться о ядерном конфликте».