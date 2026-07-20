Politico: ЕК может изменить 21-й пакет санкций против РФ из-за позиции Греции

Еврокомиссия может скорректировать некоторые пункты 21-го пакета санкций против России из-за позиции властей Греции. Об этом сообщило издание Politico .

«Мы пытаемся найти выход из ситуации», — отметил европейский дипломат, оставшийся инкогнито.

По информации источника, Греция противится ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа, так как это может нанести серьезный ущерб ее судоходным и транспортным компаниям.

Также издание Financial Times отмечало, что Португалия, Австрия, Германия, Италия и Франция заблокировали предложения ЕС и потребовали исключений из ограничений против России.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис констатировал, что неспособность ЕС согласовать 21-й пакет санкций демонстрирует серьезные разногласия стран сообщества по вопросу отношений с Россией.