В Кремле допустили встречу Путина с Алиевым в Таджикистане

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев могут поговорить на полях саммита «Центральная Азия — Россия» или Совета глав государств СНГ в Таджикистане. Об этом заявил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Почему нет», — сообщил он.

Ушаков отметил, что подобные контакты всегда составляют часть работы на саммитах.

Ранее Алиев позвонил Путину, чтобы поздравить с днем рождения. В прошлый раз лидеры двух стран виделись в начале сентября в Китае и обменялись краткими рукопожатиями.

Позднее российский президент на пресс-конференции, подводя итоги визита, рассказал, что в отношениях с Азербайджаном есть проблемы, однако интерес к развитию двусторонних связей рано или поздно расставит все на свои места.