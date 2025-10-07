Лидеры СНГ поздравили Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин получил многочисленные поздравления от президентов и глав правительств стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там отметили, что глава государства пообщался по телефону с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым, лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, а также главами Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Эмомали Рахмоном, Сердаром Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе переговоров лидеры поздравили Путина с днем рождения, а также обсудили вопросы двусторонних отношений и предстоящую работу на заседании Совета глав государств СНГ, который пройдет в Душанбе 10 октября.

Кроме того, лидеры стран Содружества направили президенту России поздравительные телеграммы.

Путин отметил день рождения во вторник, 7 октября. Со словами поздравления к лидеру страны в том числе обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что все жители региона гордятся президентом, который укрепляет суверенитет и защищает интересы страны, а также делает все для устойчивого развития государства.