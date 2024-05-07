В Кремле допустили, что Путин предложит кандидатуру премьера 7 мая | 360°

Власть 07 мая 2024, 11:44 В Кремле допустили, что Путин предложит кандидатуру премьера 7 мая Песков: Путин может предложить кандидатуру премьера 7 мая РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин после вступления в должность может предложить кандидатуру нового премьер-министра уже 7 мая. Такую возможность в беседе с журналистами не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

На вопрос, будут ли присутствовать на инаугурации кандидаты на пост главы российского правительства, Песков дал ответ «наверняка».

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Днем ранее, 6 мая, Путин провел встречу с членами правительства, отметив эффективную работу кабмина под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава государства указал, что кабинету министров пришлось столкнуться с множеством вызовов, напомнив о пандемии коронавируса и беспрецедентном внешнем санкционном давлении на страну.