В Кремле допустили, что Путин может наградить сражавшихся под Курском военных КНДР

Не исключено, что северокорейские военные, которые помогали в освобождении Курской области, получат награды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Пока мне неизвестно об этих планах, но этого нельзя исключать», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли такие планы у главы государства.

Ранее австрийское издание Kurier сообщило, что украинские военные удивились навыкам северокорейских бойцов в Курской области. У военных был высокий уровень физической подготовки, они могли пробежать несколько километров в полном снаряжении и сразу начать сражаться.

Один из украинских солдат рассказал журналистам, что военные Северной Кореи способны быстро адаптироваться к новым условиям и стремятся минимизировать потери.

Северокорейские войска направили в Курскую область на основании договора о стратегическом партнерстве. Решение принял лидер страны Ким Чен Ын. По словам главы государства, военно-политическая обстановка попала под четвертую статью соглашения.