В Кремле анонсировали возможный международный телефонный разговор вечером

Президент Владимир Путин вечером может провести международный разговор по телефону. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировал телеканал RTVI .

«Сегодня мы не исключаем международный телефонный разговор вечером», — заявил он.

С кем Путин будет говорить, Песков не сообщил. Ранее он называл контакты российского и американского лидеров чрезвычайно важными, но отказался делать какие-то выводы о переговорном процессе в Стамбуле, предложив дождаться первых заявлений российских и украинских делегатов.

В это время президент США Дональд Трамп не исключил, что позвонит в Кремль в ближайшее время, чтобы обсудить урегулирование конфликта.