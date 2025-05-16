Трамп объявил о возможности телефонного разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп сказал, что может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для обсуждения вопросов урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Трамп заявил, что он может позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение конфликта», — рассказали журналисты.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственным ключом к урегулированию ситуации является встреча Трампа и Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с этим мнением и назвал прямые контакты президентов США и России «чрезвычайно важными».
Позже пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Владимир Путин может провести международный разговор вечером 16 мая.
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