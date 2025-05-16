Трамп объявил о возможности телефонного разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал, что может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для обсуждения вопросов урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Трамп заявил, что он может позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение конфликта», — рассказали журналисты.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственным ключом к урегулированию ситуации является встреча Трампа и Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с этим мнением и назвал прямые контакты президентов США и России «чрезвычайно важными».

Позже пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Владимир Путин может провести международный разговор вечером 16 мая.