В кого влюблен Владимир Путин? Намек Захаровой удивил россиян
Мария Захарова уклончиво ответила на вопрос о том, в кого влюблен Владимир Путин
Ведущая 360.ru Регина Орехова задала представительнице МИД Марии Захаровой вопрос о личной жизни президента России Владимира Путина. Высокопоставленный дипломат ответила на него короткой фразой.
В ходе разговора Регина Орехова напомнила, что во время декабрьской «Прямой линии» она спросила у главы государства, влюблен ли он.
Владимир Путин ответил коротким «да», притом без раздумий. Однако тему развивать не стал.
Теперь же журналистка попыталась выяснить у Марии Захаровой, не знает ли та имя избранницы российского лидера.
Представительница российского внешнеполитического ведомства ответила в дипломатическом стиле.
Я, знаете что, Регина, считаю, что это заявка на наше второе интервью, конкретно на тему всеобъемлющей силы любви.
Мария Захарова
Владимир Путин крайне редко комментирует темы, не касающиеся государственной деятельности. В 2013 году глава государства объявил о разводе с супругой.