В кого влюблен Владимир Путин? Намек Захаровой удивил россиян

Мария Захарова уклончиво ответила на вопрос о том, в кого влюблен Владимир Путин

Ведущая 360.ru Регина Орехова задала представительнице МИД Марии Захаровой вопрос о личной жизни президента России Владимира Путина. Высокопоставленный дипломат ответила на него короткой фразой.

В ходе разговора Регина Орехова напомнила, что во время декабрьской «Прямой линии» она спросила у главы государства, влюблен ли он.

Владимир Путин ответил коротким «да», притом без раздумий. Однако тему развивать не стал.

Теперь же журналистка попыталась выяснить у Марии Захаровой, не знает ли та имя избранницы российского лидера.

Представительница российского внешнеполитического ведомства ответила в дипломатическом стиле.