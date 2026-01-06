Сегодня 06:35 Первая леди, ушедшая в тень. Как сейчас живет и чем занимается Людмила Путина 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

История Людмилы Путиной подобна роману с двумя удивительно разными частями. Ее жизнь разделилась на десятилетия в статусе супруги самого главного в стране человека и на годы после, когда она кардинально изменила свою судьбу. Кто добровольно уходит из кремлевских покоев и бежит от славы, чтобы начать все заново? Как первая леди России решилась на это, сменив и фамилию, и вектор всей своей жизни?

Свидание у Райкина Как-то вечером в начале 1980-х годов приятель молодого офицера КГБ Владимира Путина позвонил ему и пригласил в театр на концерт Аркадия Райкина. У друга были билеты, а главное — он пообещал, что «девушки будут». И действительно, в театральной кассе на Невском проспекте их уже ждали Людмила Шкребнева и ее подруга. Так состоялась первая случайная встреча: он — скромно одетый офицер КГБ, она — приехавшая на несколько дней в Ленинград стюардесса из Калининграда.

Девушка сразу понравилась молодому человеку, и это знакомство он решил не оставлять на волю случая. На следующий день, а затем и на третий, компания снова отправилась в театр, но на этот раз билеты уже доставал сам Путин. Эта встреча не просто изменила личную жизнь Людмилы Шкребневой — она задала траекторию на десятилетия вперед. Девушка из Калининграда Людмила Шкребнева родилась 6 января 1958 года в Калининграде в рабочей семье. Детство и юность будущей первой леди прошли в этом западном советском городе, где она окончила среднюю школу и активно участвовала в самодеятельности. Еще в школьные годы Людмила твердо решила связать жизнь со сценой. Она с детства посещала драмкружок при Доме пионеров, где переиграла множество ролей, от чеховских героинь до персонажей народных сказок.

После неудачной попытки поступить в театральный институт она проявила поразительную энергию и трудолюбие. За несколько лет Людмила перепробовала множество профессий: работала почтальоном, учеником токаря на заводе «Торгмаш», санитаркой, аккомпаниатором и стюардессой на внутренних авиалиниях калининградского авиаотряда. Целеустремленность в итоге привела ее в Ленинградский государственный университет. Окончив подготовительное отделение, она поступила на филологический факультет и в 1986 году стала дипломированным филологом-романистом, блестяще защитив диплом по испанскому языку. С Владимиром Путиным Официально семья Людмилы и Владимира Путина появилась лишь спустя три года после знакомства — 28 июля 1983 года в Ленинграде. Регистрация прошла во Дворце бракосочетаний на Фурштатской улице, а праздновали это событие молодожены в кругу друзей в ресторане на речном трамвайчике у моста лейтенанта Шмидта. Свадебное путешествие молодожены провели в автопробеге, проложив маршрут через Прибалтику, Украину и Крым. Их совместная жизнь лишь начиналась, а впереди их уже ждали серьезные перемены, связанные со служебным положением Владимира Владимировича.

В 1985 году у пары родилась старшая дочь, которую назвали Марией в честь бабушки по отцовской линии. Вскоре после этого семья Путиных переехала в Дрезден (ГДР), куда Путина направили по линии КГБ. Уже в Дрездене, в 1986 года на свет появилась их вторая дочь, Екатерина, получившая имя в честь бабушки Людмилы, Екатерины Тихоновны. Годы жизни в ГДР, с 1986-й по 1990 год, стали для семьи периодом относительной обыденности и уединения, сосредоточенного на воспитании детей. Возвращение в Ленинград в 1990 году и последующий переезд в Москву открыли новую, куда более сложную главу в жизни Людмилы Путиной. Первая леди В начале 90-х карьера Владимира Путина постепенно набирала обороты, и в итоге именно он стал преемником первого президента России Бориса Ельцина. Когда будущий президент сообщил жене о своем решении принять должность президента, для Людмилы это известие стало настоящим ударом. Она признавалась, что восприняла его «как сообщение о катастрофе» и «рыдала целый день», понимая, что прежняя семейная жизнь закончилась навсегда.

Несмотря на внешнюю сдержанность, она активно включилась в общественную работу, сосредоточившись на сферах, близких ей как филологу. Людмила стала инициатором создания Центра развития русского языка, а за популяризацию немецкого языка и культурный обмен даже получила престижную премию имени Якоба Гримма. Однако со временем ее публичные появления становились все более редкими и строго регламентированными. Российские и западные СМИ все чаще называли ее «невидимой» первой леди, чье отсутствие на публике резко контрастировало с растущей международной ролью супруга. Совместное решение С годами, напряжение из-за постоянной публичности стало для Людмилы скорее бременем. В конечном счете, пара рассталась. Объявление об этом произошло в Кремлевском дворце 6 июня 2013 года. После совместного посещения балета «Эсмеральда» Владимир и Людмила Путины дали неожиданное интервью телеканалу «Россия 24». Они спокойно и по-дружески объяснили это обоюдное решение. Людмила констатировала, что их брак завершился, так как из-за плотного графика супруги перестали видеться.

В апреле 2014 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что расторжение брака оформили документально. Так завершился почти 30-летний союз, который оказался несовместим с напряженной публичной жизнью. Но для Людмилы Александровны это был не конец, а начало новой главы. И очень скоро выяснилось, что эта глава будет связана не только с другой фамилией, но и с совершенно иным родом занятий. Новая фамилия и новая жизнь После развода Людмила Путина не просто ушла от публичности, а кардинально перестроила свою жизнь. Уже в 2014 году она стала бенефициарным владельцем компании «Меридиан». Эта компания занимается управлением и сдачей в аренду недвижимости. Арендаторами помещений в доме на Воздвиженке стали крупные государственные банки и коммерческие структуры. Людмила также якобы связана с микрофинансовым бизнесом. По данным СМИ, ей принадлежит доля в компании «КарМани», а через «Меридиан» она владеет частью бизнеса по аренде смартфонов «Запросто».

Кроме того, изменилась и семейная жизнь женщины. Появились косвенные свидетельства нового брака. Официально эту информацию ни супруги, ни пресс-служба президента никогда не комментировали, однако по некоторым данным, она вышла замуж за бизнесмена Артура Очеретного, который моложе ее примерно на 20 лет, и взяла его фамилию. Чета Очеретных владеет дорогой недвижимостью в Европе: квартирами в Испании и Швейцарии, а также виллой во Франции. В декабре 2023 года французский суд арестовал эту виллу в рамках расследования о происхождении средств. В 2022 году Людмилу Очеретную включили в санкционный список Великобритании. Несмотря на это, ее бизнес продолжает развиваться и приносить прибыль. Новые горизонты История Людмилы Путиной разделилась на две контрастные главы. В первой она провела три десятилетия в эпицентре мировой политики, будучи первой леди России. Во второй главе она полностью сменила курс, став успешным частным предпринимателем и женой. Возможно, в новой роли она обрела то самое право жить так, как хочет.