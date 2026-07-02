В кабмине создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

В правительстве России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, сообщили в пресс-службе высшего органа исполнительной власти.

Григоренко подчеркнул, что за первые пять месяцев 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на треть.

«Теперь важно закрепить этот результат, и именно с этой целью мы запускаем оперштаб по борьбе с кибермошенничеством», — сказал он.

Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, их аналитикой и разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Центробанк и представители бизнеса.

«Речь идет об операторах связи, банках и цифровых платформах», — пояснил Григоренко.

Он выразил надежду на то, что принятые штабом решения еще больше повысят эффективность защиты россиян от преступлений в онлайн-сфере.

Мошенники находят потенциальных жертв в том числе в игровых чатах. У детей они выманивают персональные данные под видом получения различных бонусов.