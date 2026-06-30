Игровые чаты как инструмент мошенников. Дети попали под прицел аферистов

В игровых чатах участились случаи мошенничества под видом получения бонусов. Аферисты выманивают у детей данные из СМС. Об этом доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко сообщил РИА «Новости» .

Потенциальных жертв, по его словам, находят в онлайн-играх и тематических чатах. Мошенники предлагают бесплатную игровую валюту, доступ к закрытому контенту или редкое облачение персонажа в обмен на выполнение определенных заданий. Щербаченко сообщил, что среди них отправка скриншота экрана мобильного телефона родителей.

«Далее под видом подтверждения аккаунта или активации бонусов просят назвать номер телефона и коды из СМС. В некоторых случаях ребенка уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк родителей и перевести деньги на сторонние счета», — сказал специалист.

Ранее в России анонсировали появление специальной тревожной кнопки на «Госуслугах» и самозапрета на входящие международные звонки. Это поможет защититься от кибермошенников.