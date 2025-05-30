В Госдуме раскрыли, чем Россия ответит на дальнобойные ракеты Запада

Россия может снять ограничения на применение ракетного комплекса «Орешник» в ответ на действия Запада, который намерен дать ВСУ дальнобойные ракеты. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru .

По его словам, Россия способна увеличить дальность полета и частоту использования этих ракет.

«Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации», — пояснил Колесник.

Он добавил, что частота применения комплекса возрастет настолько, что «чертям тошно станет». Депутат подчеркнул, что Россия не допустит ударов по своим промышленным центрам и не станет ждать угроз.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Вооруженные силы России готовы сбивать немецкие ракеты Taurus и наносить удары по тем местам, откуда их запускали и откуда их привезли.