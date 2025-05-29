Вооруженные силы России готовы сбивать немецкие ракеты Taurus и наносить удары по тем местам, откуда их запускали и откуда их привезли. Об этом в интервью изданию Life заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что несмотря на заявленную дальность полета ракеты в 2,5 тысячи километров, никто не знает, насколько это точная цифра.

«Мы готовы ко всему. И сбивать Taurus мы готовы, и наносить поражение по местам, откуда их запускают, по тем, кто их запускает, а если понадобится, то и по тем местам, откуда их привезли», — подчеркнул Картаполов.

Глава комитета пояснил, что полетные задания для подобного высокоточного оружия устанавливают военные специалисты тех государств, где оно было произведено. У ВСУ нет подобных сотрудников, они «на кнопку пуск нажать могут». Данные для введения в полетное задание получают из источников космической разведки этих же государств, добавил Картаполов.

У Вооруженных сил России не останется другого выбора, кроме как нанести удар по Берлину, если немецкие военные будут принимать участие в атаках ВСУ своим оружием по территории России, предупредила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Разрешение на использование Taurus указывает именно на участие Германии в атаках, поскольку Украина не в состоянии ни обслуживать установки, ни ввести полетное задание.