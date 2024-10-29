Песков прокомментировал решение вологодских властей об ограничении на алкоголь

Планы вологодского губернатора ввести ограничения на продажу алкоголя — это прерогатива местных властей. Об этом изданию Life заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это прерогатива региональных властей», — сказал Песков изданию.

Власти Вологодской области решили ограничить продажу алкоголя в регионе двумя часами: с 12:00 до 14:00. Ограничения предложили распространить только в рабочие дни и новогодние праздники. В документе также предлагается запретить продажу алкоголя в торговых объектах, которые находятся в помещениях жилых домов.

Губернатор Вологодской области объяснил это решение заботой о здоровье местных жителей. По его словам, 71% смертей вологжан трудоспособного возраста связан с алкоголем.