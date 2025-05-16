В Госдуме призвали Минтруд сделать непрерывными выходные с 1 по 9 мая 2026 года

Антропенко попросил Минтруд сделать дни с 1 по 9 мая в 2026 году выходными

Депутат Госдумы от Игорь Антропенко предложил объединить майские праздники в 2026 году. Он направил обращение министру труда и соцзащиты России Антону Котякову с просьбой предусмотреть непрерывные выходные с 1 по 9 мая при формировании производственного календаря. Об этом сообщил ТАСС .

«В мой адрес регулярно поступают обращения граждан о необходимости непрерывности периода праздничных и выходных дней с 1 по 9 мая», — написал Антропенко.

Он попросил министра учесть этот запрос при составлении календаря на 2026 год.

Депутат объяснил агентству, что рабочие дни между праздниками мешают полноценному отдыху. По его словам, многие берут отгулы, что создает неудобства для работодателей. Антропенко также считает, что длинные выходные помогут школьникам и студентам восстановить силы.

Ранее министр труда Котяков заявил, что в 2026 году праздничные и выходные дни распределят оптимальным образом. Он заверил, что в следующем году «тоже все будет хорошо».