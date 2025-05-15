Глава Минтруда пообещал оптимальное распределение праздничных дней в 2026 году

Глава Минтруда Котяков: в 2026 году с распределением выходных все будет хорошо

В 2026 году праздничные и выходные дни распределят оптимальным образом. Об этом РИА «Новости» заявил министр труда Антон Котяков.

Он уточнил, что в этом году рабочими считаются 247 дней, а праздничными и выходными — 118.

«Я думаю, там тоже все будет хорошо», — ответил Котяков на вопрос о производственном календаре на следующий год.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил против продления выходных в период майских праздников. По его мнению, дополнительные дни отдыха для россиян станут ударом по экономике страны.

Парламентарий напомнил, что производственный календарь формируется, исходя из Трудового кодекса. Переносы возникают в тех случаях, когда нерабочие праздничные дни совпадают с выходными.