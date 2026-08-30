В Госдуме предупредили россиян об опасности VPN-сервисов

Регулярное использование VPN-сервисов несет риски для пользователей. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский ТАСС в кулуарах Фестиваля новых медиа.

По словам депутата, включенный VPN может открыть доступ к нежелательным ресурсам, от которых государство защищает граждан.

«Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно. Злоупотреблять этими сервисами точно не стоит», — заявил Боярский.

Он также подчеркнул, что сам не пользуется подобными приложениями.

Ранее Следственный комитет разработал законопроект, который закрепит использование ИИ, VPN-сервисов, информационно-коммуникационных технологий и прокси-серверов как отягчающих обстоятельств при совершении преступлений, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.