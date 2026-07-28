СК подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ИИ и VPN

Следственный комитет разработал законопроект, по которому использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов при совершении преступлений станет отягчающим обстоятельством. Об этом «Интерфаксу» заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он назвал инициативу обоснованной и объяснил, что сейчас в законодательстве уже регламентировали использование таких программных средств, как VPN и прокси, для доступа к заблокированным площадкам.

Несмотря на это, в правовом поле пока нет универсальной нормы, которая обеспечивала бы усиление уголовной ответственности за любое использование ИКТ в преступных целях, а также оказывала бы эффективное превентивное воздействие.

Бастрыкин добавил, что технологии уже сейчас могут применять для доведения до самоубийства, развратных действий сексуального характера, терроризма, экстремизма.

Ранее россиян предупредили о риске кражи данных при использовании VPN-приложений.