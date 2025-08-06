В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных россиян ради роста демографии

Дифференцированную ипотечную ставку нужно менять в меньшую сторону, а зависеть она должна не только от региона, но и от количества детей у семьи. Так председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал идею о дифференцированной ставке, которую разрабатывает правительство. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Позиция нашей фракции в том, что ставка может меняться только в сторону уменьшения», — сказал он.

Также Миронов раскритиковал текущую льготную ставку в 6%, назвав ее слишком большой. Парламентарий отметил, что в других странах по таким ставкам выдают рыночные кредиты. Он призвал снижать ставки в регионах по примеру «дальневосточной» и «арктической» ипотек, а для Москвы, Петербурга и других крупных городов — не повышать.

Кроме того, критерием изменения ставки должен быть не только регион, но количество детей в семье.

«Для молодых многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды. Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка», — сказал Миронов.

Он предложил списывать 500 тысяч рублей за рождение первого ребенка, 600 — за второго, 700 — за третьего. По мнению председателя, этот механизм будет не менее эффективным, чем снижение ставки, а также повысит рождаемость в полтора раза.